RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Придністров'ї говорять про силовий примус до участі у війні проти України, - Генштаб

Фото: російські "миротворці" в Придністров'ї (mopmr.org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Придністров'ї місцеві жителі говорять про силовий примус військових невизнаної республіки до участі війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне зведення Генштабу Збройних сил України.

"Серед місцевого населення невизнаного Придністров'я поширюються чутки про силовий примус особового складу Збройних сил так званої ПМР (Придністровської Молдавської республіки - ред.) до участі у війні проти України", - зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ звинуватив російський контингент у Придністров'ї у підготовці провокацій на кордоні з Україною.

Зазначимо, окупаційна влада Придністровського регіону Молдови спростовує підготовку провокацій і участь у війні проти України.

Війна Росії проти України триває 38-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
ПриднестровьеМолдоваГенштаб ВСУВійна Росії проти України