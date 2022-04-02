У Придністров'ї говорять про силовий примус до участі у війні проти України, - Генштаб

У Придністров'ї місцеві жителі говорять про силовий примус військових невизнаної республіки до участі війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне зведення Генштабу Збройних сил України.
"Серед місцевого населення невизнаного Придністров'я поширюються чутки про силовий примус особового складу Збройних сил так званої ПМР (Придністровської Молдавської республіки - ред.) до участі у війні проти України", - зазначили в Генштабі.
Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ звинуватив російський контингент у Придністров'ї у підготовці провокацій на кордоні з Україною.
Зазначимо, окупаційна влада Придністровського регіону Молдови спростовує підготовку провокацій і участь у війні проти України.
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