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Враг стягивает войска на Приднестровье и несет большие потери в Луганской области, - Генштаб ВСУ

Новина українською →
Суббота 02 апреля 2022 07:22
Враг стягивает войска на Приднестровье и несет большие потери в Луганской области, - Генштаб ВСУ Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Генеральном штабе ВСУ рассказали в сводке на начало 38-х суток войны, что российские войска несут существенные потери в Луганской области, а также противник стягивает подразделения на территории Приднестровья.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Генштаба ВСУ.

Противник отводит войска на отдельных направлениях, вероятно с целью усиления группировки сил для дальнейшего ведения наступательных действий на Слобожанском, Донецком и Луганском направлениях.

Отмечается, что враг активизировал работу с "добровольцами". Так, 1 апреля Минобороны РФ объявило о проведении военных собраний с резервистами с 4 апреля по 23 мая 2022 года.

"Вместе с тем активизирована работа по привлечению подразделений российских войск, которые базируются на территории Приднестровского региона Республики Молдова для проведения провокаций и демонстрационных действий на границе с Украиной. Отмечена передислокация российских войск и подразделений так называемой приднестровско-молдавской "республики" с целью подготовки к ведению демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины", - говорится в сводке.

На временно занятых территориях Украины противник похищает местных жителей, обстреливает жилые кварталы населенных пунктов, минирует объекты гражданской инфраструктуры, занимается грабежами и мародерством.

У врага - существенные потери в Луганской области. В Алчевске в местную больницу из района ведения боевых действий возле Попасной поступило около 30 раненых оккупантов. По имеющейся информации Генштаба ВСУ, враг оставляет своих погибших на поле боя. В то же время за прошедшую неделю безвозвратные потери личного состава в подразделениях так называемого 2 армейского корпуса оккупантов составили около 800 человек.

Группировкой войск ВСУ на Донецком и Луганском направлениях за сутки были отбиты 9 вражеских атак. Украинские военные уничтожили 8 российских танков, 44 боевых бронированных машин, 16 единиц автомобильной техники и 10 артиллерийских систем.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский предупредил российских призывников, что если их отправят на войну в Украину - домой они уже не вернутся.

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