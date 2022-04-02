ru ua
Сб, 02 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Приднестровье опровергает подготовку провокаций и наступления на Украину

Новина українською →
Тирасполь, Суббота 02 апреля 2022 14:06
Приднестровье опровергает подготовку провокаций и наступления на Украину Фото: российские "миротворцы" в Приднестровье (mopmr.org)
Автор: Александр Мороз

Оккупационные власти Приднестровского региона Молдовы опровергают подготовку провокаций и наступления на Украину. В частности, российский контингент на этой территории якобы находится в местах постоянной дислокации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт местного так называемого "министерства иностранных дел".

"Министерство иностранных дел Приднестровья уполномочено заявить о том, что информация, распространенная Генштабом Украины, абсолютно не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что все военные подразделения на этой территории остаются в местах постоянной дислокации, а также свели к минимуму активность, чтобы "сохранить спокойствие украинских соседей".

Отдельно власти оккупированного региона отмечают, что приняли якобы порядка 25 тысяч украинским беженцев.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ распространил информацию о том, что российский контингент в Приднестровье привлекается к провокациям на границе с Украиной. В частности, фиксируется передислокация для демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Приднестровье Война России против Украины
NEWS
38-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
38-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой