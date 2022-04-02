Приднестровье опровергает подготовку провокаций и наступления на Украину

Оккупационные власти Приднестровского региона Молдовы опровергают подготовку провокаций и наступления на Украину. В частности, российский контингент на этой территории якобы находится в местах постоянной дислокации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт местного так называемого "министерства иностранных дел" .

"Министерство иностранных дел Приднестровья уполномочено заявить о том, что информация, распространенная Генштабом Украины, абсолютно не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что все военные подразделения на этой территории остаются в местах постоянной дислокации, а также свели к минимуму активность, чтобы "сохранить спокойствие украинских соседей".

Отдельно власти оккупированного региона отмечают, что приняли якобы порядка 25 тысяч украинским беженцев.