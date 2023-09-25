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Придбав майна на 9 млн гривень за час великої війни: ще один екс-воєнком отримав підозру

Ілюстративне фото: ще один екс-воєнком отримав підозру (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці повідомили про підозру у незаконному збагаченні колишньому керівнику Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у власності підозрюваного та його родини виявили майно, вартість якого значно перевищує їхні законні доходи.

За півтора року повномасштабного вторгнення Росії в Україну екс-керівник військкомат, згідно висновку НАЗК, набув активів на понад 8,8 млн гривень.

Правоохоронці повідомили йому про підозру у незаконному збагаченні (ч. 1 ст. 368-5 КК України). Йому також вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Корупція у військкоматах

Зазначимо, що після низки гучних корупційних скандалів по всій Україні провели перевірки ТЦК. Як зазначив президент Володимир Зеленський, правоохоронці виявили багато випадків зловживань.

Після цього глава держави підтримав рішення про звільнення всіх обласних воєнкомів.

Наприклад, у начальника Самбірського районного ТЦК Львівської області знайшли понад 4 млн гривень необґрунтованих активів. Раніше працівники цього ТЦК побили ухилянта.

Окрім того, в Рівненській області посадовець військової частини призначив півмільйонну доплату донці колеги, він також отримав підозру.

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Дніпропетровська областьТЦК