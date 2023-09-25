Приобрел имущество на 9 млн гривен за время большой войны: еще один экс-военком получил подозрение

По данным следствия, в собственности подозреваемого и его семьи обнаружили имущество, стоимость которого значительно превышает их законные доходы.

За полтора года полномасштабного вторжения России в Украину экс-руководитель военкомат, согласно выводу НАПК, приобрел активы более чем на 8,8 млн гривен.

Правоохранители сообщили ему о подозрении в незаконном обогащении (ч. 1 ст. 368-5 УК Украины). Ему также вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Коррупция в военкоматах

Отметим, что после целого ряда громких коррупционных скандалов по всей Украине провели проверки ТЦК. Как отметил президент Владимир Зеленский, правоохранители обнаружили множество случаев злоупотреблений.

После этого глава государства поддержал решение об увольнении всех областных военкомов.

Например, у начальника Самборского районного ТЦК Львовской области нашли более 4 млн гривен необоснованных активов. Ранее работники этого ТЦК избили уклониста.

Кроме того, в Ровенской области чиновник воинской части назначил полумиллионную доплату дочери коллеги, он также получил подозрение.

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