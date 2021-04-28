Причину не назвали. Российского посла вызвали в МИД Болгарии

Посла России в Болгарии Элеонору Митрофанову вызвали в МИД страны. Ранее болгарская прокуратура заподозрила россиян в причастности к взрывам на складах с оружием.

Об этом сообщает Болгарское национальное радио со ссылкой на ведомство .

В министерстве не уточнили причину приглашения, но пообещали предоставить информацию, после того как беседа состоится. Она назначена на четверг, 29 апреля.

Утром 28 апреля пресс-секретарь болгарской прокуратуры Сийка Милева сообщила, что власти ведут расследование о причастности граждан России к четырем взрывам на складах с оружием, которые произошли в 2011, 2015 и 2020 годах. По данным ведомства, там хранились боеприпасы, принадлежащие болгарскому торговцу оружием Емельяну Гебреву.