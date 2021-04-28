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Причину не назвали. Російського посла викликали в МЗС Болгарії

Новость на русском → Софія, Середа 28 квітня 2021 23:09
Причину не назвали. Російського посла викликали в МЗС Болгарії Фото: Елеонора Митрофанова, посол РФ в Болгарії (rs.gov.ru)
Автор: Артур Родивилов

Посла Росії в Болгарії Елеонору Митрофанову викликали в МЗС країни. Раніше Болгарська прокуратура запідозрила росіян у причетності до вибухів на складах зі зброєю.

Про це повідомляє Болгарське національне радіо з посиланням на відомство.

У міністерстві не уточнили причину запрошення, але пообіцяли надати інформацію, після того як бесіда відбудеться. Вона призначена на четвер, 29 квітня.

Вранці 28 квітня прес-секретар болгарської прокуратури Сійка Мілєва повідомила, що влада веде розслідування про причетність громадян Росії до чотирьох вибухів на складах зі зброєю, які сталися в 2011, 2015 і 2020 роках. За даними відомства, там зберігалися боєприпаси, що належать болгарському торговцю зброєю Омеляну Гебреву.

Нагадаємо, раніше Болгарський бізнесмен Еміліан Гебрев підтвердив постачання зброї Україні.

Зброя його компанії EMCO зберігалася на складах в Чехії, які були підірвані в 2014 році. Сам Гебрев мало не став жертвою отруєння отрутою "Новачок".

Розслідувачі з Bellingcat встановили, що російські ГРУ-шники "Боширов" і "Петров" причетні до епізодів в Чехії, Болгарії та отруєння в британському Солсбері.

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