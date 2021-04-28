Причину не назвали. Російського посла викликали в МЗС Болгарії

Посла Росії в Болгарії Елеонору Митрофанову викликали в МЗС країни. Раніше Болгарська прокуратура запідозрила росіян у причетності до вибухів на складах зі зброєю.

Про це повідомляє Болгарське національне радіо з посиланням на відомство .

У міністерстві не уточнили причину запрошення, але пообіцяли надати інформацію, після того як бесіда відбудеться. Вона призначена на четвер, 29 квітня.

Вранці 28 квітня прес-секретар болгарської прокуратури Сійка Мілєва повідомила, що влада веде розслідування про причетність громадян Росії до чотирьох вибухів на складах зі зброєю, які сталися в 2011, 2015 і 2020 роках. За даними відомства, там зберігалися боєприпаси, що належать болгарському торговцю зброєю Омеляну Гебреву.