В Болгарии заявили о связи между взрывами на складах в Чехии и покушением на бизнесмена Гебрева

Прокуратура Болгарии выявила связь между взрывами на складах в Чехии и покушением на болгарского бизнесмена Эмилияна Гебрева. При этом шесть россиян подозревают в причастности к взрывам на военных складах.

По ее словам, за последние десять лет в Болгарии зафиксировали несколько случаев взрывов на складах и производственных объектах заводов, на которых обезвреживали взрывчатые вещества, а также производили оружие и боеприпасы. В четырех из этих происшествий были обнаружены сходства.

Пресс-секретарь прокуратуры уточнила, что на некоторых складах хранилось оружие, которое предназначалось для Грузии и Украины.

В частности, речь идет о событии, которое произошло в ноябре 2011 года в районе села Дольни Дол. Тогда произошел взрыв на складе торговой компании EMKO. В результате инцидента было уничтожено большое количество боеприпасов, предназначавшихся для Министерства обороны Грузии.

Кроме того, спикер прокураторы напомнила относительно взрыва базы готовой продукции ВМЗ-Сопот, который произошел в 2015 году вблизи села Иганово, в результате которого была уничтожена часть продукции, принадлежавшей компании EMKO.

Также к похожим инцидентам причисляют взрыв цеха по производству боеприпасов для ВМЗ-Сопот в селе Иганово в 2015 году, а также взрыв на складе капсюлей-детонаторов и запальных капсул на заводе "Арсенал-Казанлык" в городе Маглиж, который произошел в прошлом году.

"В расследуемых случаях имел место предыдущий пожар, и рабочая версия заключается в том, что цель возгорания заключается в том, чтобы люди, находящиеся поблизости, ушли. Предполагается, что время тушения пожаров было использовано для срабатывания зарядов", - подчеркнула пресс-секретарь прокуратуры.

Она добавила, что ни в одном из четырех случаев не было обнаружено конкретной технической неисправности или другой причины возгорания.

Пресс-секретарь болгарской прокуратуры отметила, что компания EMKO, чья продукция была уничтожена в результате происшествий, принадлежала бизнесмену Гебреву и предназначалась для экспорта в бывшие советские республики и в Украину.