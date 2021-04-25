Болгарский бизнесмен подтвердил поставки оружия и боеприпасов Украине после 2014 года

Болгарский бизнесмен Емельян Гебрев подтвердил, что его компания EMCO поставляла оружие и боеприпасы в Украину после 2014 года. По его словам, они хранились на складе деревне Врбетице.

Об этом предприниматель заявил в письме изданию The New York Times.

Ранее, отмечает издание, болгарский бизнесмен утверждал, что EMCO прекратила экспорт боеприпасов в Украину после начала войны на Донбассе. Однако в письме он признал, что в конце 2014 года его компания заключила контракт с “уполномоченными украинскими компаниями”. Издание также ссылается на бывшие и действующие должностные лица Украины, которые на условиях анонимности сообщили изданию, что EMCO в 2014 году подписала контракт на поставку артиллерийских боеприпасов для украинских военных. По словам собеседника газеты, несмотря на это, российские власти узнали о поставках и потребовали от Болгарии, чтобы они прекратились.