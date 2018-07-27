Причиной пожаров в Греции могут быть поджоги

В греческом МВД сообщили о наличии улик и свидетельских показаний о поджогах

Крупные лесные пожары в Греции в районе Афин могли возникнуть из-за поджогов. Об этом заявил 26 июля заместитель главы греческого МВД Никос Тоскас, передает DW.

"Существуют серьезные улики, которые наводят нас на такие мысли", - сказал Тоскас.

По его словам, на основании снимков со спутника можно сделать вывод, что сразу несколько пожаров возникли в течение небольшого промежутка времени вдоль одной дороги на западе от столицы страны.

"В этом случае имеются не только улики, но и свидетельские показания", - подчеркнул Тоскас.

По словам замминистра, пока никто не задержан по подозрению в совершении поджогов.

Тоскас также добавил, что не исключено, что распространение пожаров произошло из-за ошибочных действий пожарной охраны и полиции и аномальных ветров.

"Сила дующих ветров достигает 10 и 11 баллов. Такого у нас еще не случалось", - отметил он.

Напомним, в Греции в результате лесных пожаров, начавшихся 23 июля, погибли более 80 человек.