Пожар возле Афин: количество жертв возросло до 81

Около сотни человек до сих пор считаются без вести пропавшими

В Греции в результате лесных пожаров погибло минимум 81 человек. Об этом сообщает Reuters ссылаясь на информацию местной пожарной службы.

Около сотни человек до сих пор считаются без вести пропавшими.

Среди пострадавших 23 ребенка, из которых 12 находится в больницах.

Также, источники издания сообщают, что причиной пожара могли стать подпалы.

Из-за ужасных пожаров власти Греции ввели чрезвыйное положение и попросили помощь у других стран. Людей приходилось эвакуировать по воде.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что военные обнародовали видео последствий смертельных пожаров в Греции.

Премьер-министр Греции Ципрас объявил трехдневный траур в стране в связи с гибелью десятков людей в результате пожаров близ Афин.