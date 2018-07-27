Причиною пожеж у Греції можуть бути підпали
У грецькому МВС повідомили про наявність доказів і свідчень про підпали
Великі лісові пожежі в Греції в районі Афін могли виникнути через підпали. Про це заявив 26 липня заступник голови грецького МВС Нікос Тоскас, передає DW.
"Існують серйозні докази, які наводять нас на такі думки", - сказав Тоскас.
З його слів, на підставі знімків із супутника можна зробити висновок, що відразу кілька пожеж виникли протягом невеликого проміжку часу вздовж однієї дороги на заході від столиці країни.
"У цьому разі є не лише докази, а й свідчення", - підкреслив Тоскас.
Зі слів заступника міністра, поки ніхто не затриманий за підозрою у вчиненні підпалів.
Тоскас також додав, що не виключено, що поширення пожеж сталося через помилкові дії пожежної охорони та поліції і аномальних вітрів.
"Сила вітрів сягає 10 і 11 балів. Такого у нас ще не траплялося", - зазначив він.
Нагадаємо, в Греції в результаті лісових пожеж, що почалися 23 липня, загинули понад 80 осіб.