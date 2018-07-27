Причиною пожеж у Греції можуть бути підпали

У грецькому МВС повідомили про наявність доказів і свідчень про підпали

Великі лісові пожежі в Греції в районі Афін могли виникнути через підпали. Про це заявив 26 липня заступник голови грецького МВС Нікос Тоскас, передає DW.

"Існують серйозні докази, які наводять нас на такі думки", - сказав Тоскас.

З його слів, на підставі знімків із супутника можна зробити висновок, що відразу кілька пожеж виникли протягом невеликого проміжку часу вздовж однієї дороги на заході від столиці країни.

"У цьому разі є не лише докази, а й свідчення", - підкреслив Тоскас.

Зі слів заступника міністра, поки ніхто не затриманий за підозрою у вчиненні підпалів.

Тоскас також додав, що не виключено, що поширення пожеж сталося через помилкові дії пожежної охорони та поліції і аномальних вітрів.

"Сила вітрів сягає 10 і 11 балів. Такого у нас ще не траплялося", - зазначив він.

Нагадаємо, в Греції в результаті лісових пожеж, що почалися 23 липня, загинули понад 80 осіб.