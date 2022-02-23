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"Причинит боль России". Британия предоставит Украине кредитную гарантию на 500 млн долларов

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Лондон, Среда 23 февраля 2022 15:18
"Причинит боль России". Британия предоставит Украине кредитную гарантию на 500 млн долларов Фото: глава МИД Британии Лиз Трасс (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Великобритания предоставит Украине гарантию по кредиту на сумму до 500 млн долларов. В частности, чтобы помочь Украине на фоне действий со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Британии Лиз Трасс в Twitter.

"Великобритания предоставит до 500 млн долларов в виде кредитных гарантий, чтобы помочь Украине противостоять экономическим последствиям действий России. Мы используем нашу экономическую мощь, чтобы причинить боль России и поддержать украинский народ", - написала Трасс.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон предлагает Украине гарантию по кредиту на сумму до 1 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что премьер Британии Борис Джонсон объявил, что Лондон предоставит Киеву новый пакет военной помощи.

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