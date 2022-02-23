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"Заподіє біль Росії". Британія надасть Україні кредитну гарантію на 500 млн доларів

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Лондон, Середа 23 лютого 2022 15:18
"Заподіє біль Росії". Британія надасть Україні кредитну гарантію на 500 млн доларів Фото: глава МЗС Британії Ліз трас (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Великобританія надасть Україні гарантію по кредиту на суму до 500 млн доларів. Зокрема, щоб допомогти Україні на тлі дій з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Британії Ліз трас в Twitter.

"Великобританія надасть до 500 млн доларів у вигляді кредитних гарантій, щоб допомогти Україні протистояти економічним наслідкам дій Росії. Ми використовуємо нашу економічну міць, щоб заподіяти біль Росії і підтримати український народ", - написала трас.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон пропонує Україні гарантію по кредиту на суму до 1 млрд доларів.

Раніше повідомлялося, що прем'єр Британії Борис Джонсон оголосив, що Лондон надасть Києву новий пакет військової допомоги.

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