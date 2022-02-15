ru ua
Вт, 15 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США выделили Украине кредитную гарантию на 1 млрд долларов

Новина українською →
Украина, Вторник 15 февраля 2022 10:39
США выделили Украине кредитную гарантию на 1 млрд долларов Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Правительство США предложило Украине гарантию по кредиту на сумму до 1 млрд долларов. Гарантии выделяются для поддержки программы экономических реформ и продолжения взаимодействия с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Это предложение - в сочетании с прочным партнерством между Украиной, МВФ, другими международными финансовыми институтами, Большой семеркой и другими двусторонними донорами - укрепит способность Украины обеспечивать экономическую стабильность, рост и процветание народа перед лицом дестабилизирующего поведения России", - говорится в заявлении.

Блинкен напомнил, что в период с 2014 по 2016 год США выдали Украине три отдельные суверенные гарантии по кредитам на 1 млрд долларов.

"Эти кредитные гарантии сыграли решающую роль в том, что помогли Украине успешно стабилизировать свою экономику в условиях предыдущей российской агрессии и реализовать смелую программу экономических реформ, подкрепленную масштабным сотрудничеством с МВФ", - добавил он.

Блинкен также пообещал дополнительные меры для поддержки Украины.

Отметим, в 2014-2016 годах США помогали Украине с размещением еврооблигаций, предоставив свои гарантии по выплате этого долга. Это позволило Украине занять под исторически низкий процент.

Напомним, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил о начале переговоров с Казначейством США о кредитных гарантиях из-за закрытых для страны рынков заимствования.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Вторжение России в Украину
NEWS
"Нам удалось сдержать Россию": Кулеба об угрозе вторжения РФ в Украину
"Нам удалось сдержать Россию": Кулеба об угрозе вторжения РФ в Украину
DAILY
Берегите нервы. Что стоит за паникой на финансовых рынках и когда она закончится
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Берегите нервы. Что стоит за паникой на финансовых рынках и когда она закончится