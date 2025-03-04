Причини та наслідки. Науковці сказали, чому повітря над Україною в лютому було брудним

Чому повітря над Україною в лютому було брудним

Про ситуацію з якістю повітря впродовж останнього місяця зими розповіли фахівці відділу моніторингу атмосфери Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України.

Вони зібрали необхідні дані, проаналізували їх та отримали відповідь - чому в лютому 2025 року часто формувалися високі рівні забруднення атмосфери (особливо у великих містах).

"Попри те, що офіційні повідомлення органів влади переважно містили правильне пояснення причин формування високих рівнів забруднення атмосферного повітря, в суспільстві нерідко інтерпретували цю інформацію неправильно, маніпулювали нею, а хибні висновки діставали неаргументований розголос", - наголосили експерти.

У НАН пояснили, що до формування тих чи інших концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі призводять очевидні загальні природні та антропогенні процеси:

кількість викидів та рівень концентрації забруднюючих речовин на певній території;

надходження певної маси таких речовин з інших районів (через перенесення в атмосфері);

метеорологічні умови (за яких забруднюючі речовини можуть виводитися з атмосфери із різною швидкістю).

"У містах провідну роль у формуванні забруднення відіграють викиди від автотранспорту і промисловості (за винятком порівняно рідкісних випадків перенесення забруднення від інтенсивних лісових пожеж чи пилових бур поза містами)", - зауважили спеціалісти.

Тим часом відсутність опадів, низька швидкість вітру та інверсії температури повітря (тобто зростання температури з висотою, що формує блокуючий шар) сприяють інтенсивнішому накопиченню забруднюючих речовин поблизу земної поверхні (якщо є джерела викидів таких речовин).

"Отже, рівень забруднення атмосфери на будь-якій території завжди залежить від активності джерел викидів і метеорологічних умов їхнього розсіювання та осадження", - наголосили в НАН.

Українцям повідомили, що впродовж лютого 2025 року в Україні переважала антициклональна погода, яка взимку формує нижчі температури повітря та вищу повторюваність температурних інверсій та штилю.

Вертикальний розподіл температури повітря у нижньому півторакілометровому шарі атмосфери в лютому в Києві (інфографіка: nas.gov.ua)

З наведених науковцями даних випливає, що в лютому 2025 року температурні інверсії траплялися часто: впродовж 7-14, 17-19 та 22-24 лютого (всі ці дні зовсім не сприяли розсіюванню забруднюючих речовин, які надходили від джерел викидів).

Крім того, в деякі дні дуже низькими були швидкості вітру (12 лютого, а також впродовж 16-17 й 22-24 лютого), що посилювало інтенсивність накопичення забруднюючих речовин у містах.

Вертикальний розподіл швидкості вітру в нижньому півторакілометровому шарі атмосфери в лютому в Києві (інфографіка: nas.gov.ua)

"Такі метеорологічні умови в лютому 2025 року не сприяли розсіюванню забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери. У містах, де чимало автотранспорту і працюють промислові підприємства, які можуть, зокрема, використовувати паливо нижчої якості (так подекуди відбувається через воєнні дії), це спричинило формування вищих концентрацій, ніж, наприклад, у попередні зимові місяці", - розповіли у НАН.

За словами науковців, в цілому такі метеорологічні процеси та їхній вплив на забруднення атмосфери - сезонне явище (яке щозими спостерігається не лише в Україні, але й в інших країнах Європи).

"У сільській місцевості (як в Україні, так і в інших країнах) погіршення якості повітря також може локально проявлятися через опалювання домівок. Проте особливо високих рівнів забруднення сягають саме у великих містах зі значною кількістю автотранспорту", - повідомили дослідники.

Громадянам розповіли також про вплив воєнних дій на погіршення якості атмосферного повітря (цей чинник часто як недооцінюють, так і переоцінюють).

"У лютому 2025 року вплив воєнних дій не був визначальним у формуванні концентрацій забруднюючих речовин у містах на території України. Наслідки воєнних дій були епізодичними й точковими, вони формувалися через пожежі після ракетних ударів і атак безпілотними літальними апаратами, але не визначали характеру загального розподілу забруднення на території України", - пояснили спеціалісти.

Насамкінець у НАН зауважили, що поліпшити якість атмосферного повітря у містах можливо.

"Для цього потрібно реагувати на попередження про метеорологічні умови його високого забруднення. Проте в Україні немає дієвої практики подальшого регулювання активності джерел викидів (ні промисловості, ні автотранспорту)", - підсумували експерти.