Причины и последствия. Ученые сказали, почему воздух над Украиной в феврале был грязным

Почему воздух над Украиной в феврале был грязным

О ситуации с качеством воздуха в течение последнего месяца зимы рассказали специалисты отдела мониторинга атмосферы Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины.

Они собрали необходимые данные, проанализировали их и получили ответ - почему в феврале 2025 года часто формировались высокие уровни загрязнения атмосферы (особенно в крупных городах).

"Несмотря на то, что официальные сообщения органов власти преимущественно содержали правильное объяснение причин формирования высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха, в обществе нередко интерпретировали эту информацию неправильно, манипулировали ею, а ложные выводы получали неаргументированную огласку", - отметили эксперты.

В НАН объяснили, что к формированию тех или иных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приводят очевидные общие природные и антропогенные процессы:

количество выбросов и уровень концентрации загрязняющих веществ на определенной территории;

поступление определенной массы таких веществ из других районов (через перенос в атмосфере);

метеорологические условия (при которых загрязняющие вещества могут выводиться из атмосферы с разной скоростью).

"В городах ведущую роль в формировании загрязнения играют выбросы от автотранспорта и промышленности (за исключением сравнительно редких случаев переноса загрязнения от интенсивных лесных пожаров или пылевых бурь вне городов)", - отметили специалисты.

Между тем отсутствие осадков, низкая скорость ветра и инверсии температуры воздуха (то есть рост температуры с высотой, что формирует блокирующий слой) способствуют более интенсивному накоплению загрязняющих веществ вблизи земной поверхности (если есть источники выбросов таких веществ).

"Таким образом, уровень загрязнения атмосферы на любой территории всегда зависит от активности источников выбросов и метеорологических условий их рассеивания и осаждения", - отметили в НАН.

Украинцам сообщили, что в течение февраля 2025 года в Украине преобладала антициклональная погода, которая зимой формирует низкие температуры воздуха и высокую повторяемость температурных инверсий и штиля.

Вертикальное распределение температуры воздуха в нижнем полуторакилометровом слое атмосферы в феврале в Киеве (инфографика: nas.gov.ua)

Из приведенных учеными данных следует, что в феврале 2025 года температурные инверсии случались часто: в течение 7-14, 17-19 и 22-24 февраля (все эти дни совсем не способствовали рассеиванию загрязняющих веществ, которые поступали от источников выбросов).

Кроме того, в некоторые дни очень низкими были скорости ветра (12 февраля, а также в течение 16-17 и 22-24 февраля), что усиливало интенсивность накопления загрязняющих веществ в городах.

Вертикальное распределение скорости ветра в нижнем полуторакилометровом слое атмосферы в феврале в Киеве (инфографика: nas.gov.ua)

"Такие метеорологические условия в феврале 2025 года не способствовали рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. В городах, где много автотранспорта и работают промышленные предприятия, которые могут, в частности, использовать топливо низкого качества (так иногда происходит из-за военных действий), это привело к формированию более высоких концентраций, чем, например, в предыдущие зимние месяцы", - рассказали в НАН.

По словам ученых, в целом такие метеорологические процессы и их влияние на загрязнение атмосферы - сезонное явление (которое каждую зиму наблюдается не только в Украине, но и в других странах Европы).

"В сельской местности (как в Украине, так и в других странах) ухудшение качества воздуха также может локально проявляться из-за отопления домов. Однако особенно высоких уровней загрязнения достигают именно в крупных городах со значительным количеством автотранспорта", - сообщили исследователи.

Гражданам рассказали также о влиянии военных действий на ухудшение качества атмосферного воздуха (этот фактор часто как недооценивают, так и переоценивают).

"В феврале 2025 года влияние военных действий не было определяющим в формировании концентраций загрязняющих веществ в городах на территории Украины. Последствия военных действий были эпизодическими и точечными, они формировались из-за пожаров после ракетных ударов и атак беспилотными летательными аппаратами, но не определяли характер общего распределения загрязнения на территории Украины", - объяснили специалисты.

В завершение в НАН отметили, что улучшить качество атмосферного воздуха в городах возможно.

"Для этого нужно реагировать на предупреждения о метеорологических условиях его высокого загрязнения. Однако в Украине нет действенной практики дальнейшего регулирования активности источников выбросов (ни промышленности, ни автотранспорта)", - подытожили эксперты.