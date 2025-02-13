Причини санкцій проти Порошенка, Коломойського та Медведчука: СБУ пояснила рішення РНБО

Як нагадує СБУ, безстрокові санкції були введені проти п'яти фізичних осіб, серед яких:

Ігор Коломойський;

Геннадій Боголюбов;

Костянтин Жеваго;

Петро Порошенко;

Віктор Медведчук.

За що ввели санкції

Пропозиції щодо застосування санкцій були винесені на розгляд РНБО з огляду на:

наявні загрози державній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету України;

створення перешкод для сталого економічного розвитку з боку підсанкційних осіб.

СБУ додає, що сьогодні більшість із олігархів є фігурантами кримінальних проваджень, досудовим розслідуванням яких займається СБУ або ж інші правоохоронні органи.

Наприклад, раніше Порошенку та Медведчуку оголосили підозру у:

державній зраді;

сприянні діяльності терористичної організації та за іншими статтями.

Зазначається, що під час президентства Порошенко поставив Україну в енергетичну залежність від Росії й підконтрольних їй ватажків псевдореспублік.

Коломойському, своєю чергою, повідомляли про підозру у легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, заволодінні чужим майном тощо.