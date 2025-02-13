UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни

Причини санкцій проти Порошенка, Коломойського та Медведчука: СБУ пояснила рішення РНБО

Фото: Петро Порошенко, 5-й президент України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) запровадила сьогодні санкції проти олігархів через загрози державній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Як нагадує СБУ, безстрокові санкції були введені проти п'яти фізичних осіб, серед яких: 

  • Ігор Коломойський;
  • Геннадій Боголюбов;
  • Костянтин Жеваго;
  • Петро Порошенко;
  • Віктор Медведчук.

За що ввели санкції 

Пропозиції щодо застосування санкцій були винесені на розгляд РНБО з огляду на: 

  • наявні загрози державній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету України;
  • створення перешкод для сталого економічного розвитку з боку підсанкційних осіб.

СБУ додає, що сьогодні більшість із олігархів є фігурантами кримінальних проваджень, досудовим розслідуванням яких займається СБУ або ж інші правоохоронні органи. 

Наприклад, раніше Порошенку та Медведчуку оголосили підозру у: 

  • державній зраді; 
  • сприянні діяльності терористичної організації та за іншими статтями. 

Зазначається, що під час президентства Порошенко поставив Україну в енергетичну залежність від Росії й підконтрольних їй ватажків псевдореспублік.

Коломойському, своєю чергою, повідомляли про підозру у легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, заволодінні чужим майном тощо.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро ПорошенкоРНБОСлужба безпеки України