Причины санкций против Порошенко, Коломойского и Медведчука: СБУ объяснила решение СНБО

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел сегодня санкции против олигархов из-за угрозы государственной безопасности, территориальной целостности и суверенитета Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Как напоминает СБУ, бессрочные санкции были введены против пяти физических лиц, среди которых:
Предложения по применению санкций были вынесены на рассмотрение СНБО учитывая:
СБУ добавляет, что сегодня большинство из олигархов являются фигурантами уголовных производств, досудебным расследованием которых занимается СБУ или другие правоохранительные органы.
Например, ранее Порошенко и Медведчуку объявили подозрение в:
Отмечается, что во время президентства Порошенко поставил Украину в энергетическую зависимость от России и подконтрольных ей главарей псевдореспублик.
Коломойскому, в свою очередь, сообщали о подозрении в легализации средств, полученных незаконным путем, завладении чужим имуществом и тому подобное.
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