ua en ru
Чт, 13 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Причини санкцій проти Порошенка, Коломойського та Медведчука: СБУ пояснила рішення РНБО

Четвер 13 лютого 2025 13:32
UA EN RU
Причини санкцій проти Порошенка, Коломойського та Медведчука: СБУ пояснила рішення РНБО Фото: Петро Порошенко, 5-й президент України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) запровадила сьогодні санкції проти олігархів через загрози державній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Як нагадує СБУ, безстрокові санкції були введені проти п'яти фізичних осіб, серед яких:

  • Ігор Коломойський;
  • Геннадій Боголюбов;
  • Костянтин Жеваго;
  • Петро Порошенко;
  • Віктор Медведчук.

За що ввели санкції

Пропозиції щодо застосування санкцій були винесені на розгляд РНБО з огляду на:

  • наявні загрози державній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету України;
  • створення перешкод для сталого економічного розвитку з боку підсанкційних осіб.

СБУ додає, що сьогодні більшість із олігархів є фігурантами кримінальних проваджень, досудовим розслідуванням яких займається СБУ або ж інші правоохоронні органи.

Наприклад, раніше Порошенку та Медведчуку оголосили підозру у:

  • державній зраді;
  • сприянні діяльності терористичної організації та за іншими статтями.

Зазначається, що під час президентства Порошенко поставив Україну в енергетичну залежність від Росії й підконтрольних їй ватажків псевдореспублік.

Коломойському, своєю чергою, повідомляли про підозру у легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, заволодінні чужим майном тощо.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко РНБО Служба безпеки України
NEWS
Зеленський розпорядився обмежити націнку в аптеках на ліки
Зеленський розпорядився обмежити націнку в аптеках на ліки
DAILY
Комбат 3-ї ОШБр Олег Романов: Піхота вгризлася зубами в землю, але наскільки її вистачить?
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Комбат 3-ї ОШБр Олег Романов: Піхота вгризлася зубами в землю, але наскільки її вистачить?