Причини санкцій проти Порошенка, Коломойського та Медведчука: СБУ пояснила рішення РНБО
Рада національної безпеки та оборони (РНБО) запровадила сьогодні санкції проти олігархів через загрози державній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).
Як нагадує СБУ, безстрокові санкції були введені проти п'яти фізичних осіб, серед яких:
- Ігор Коломойський;
- Геннадій Боголюбов;
- Костянтин Жеваго;
- Петро Порошенко;
- Віктор Медведчук.
За що ввели санкції
Пропозиції щодо застосування санкцій були винесені на розгляд РНБО з огляду на:
- наявні загрози державній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету України;
- створення перешкод для сталого економічного розвитку з боку підсанкційних осіб.
СБУ додає, що сьогодні більшість із олігархів є фігурантами кримінальних проваджень, досудовим розслідуванням яких займається СБУ або ж інші правоохоронні органи.
Наприклад, раніше Порошенку та Медведчуку оголосили підозру у:
- державній зраді;
- сприянні діяльності терористичної організації та за іншими статтями.
Зазначається, що під час президентства Порошенко поставив Україну в енергетичну залежність від Росії й підконтрольних їй ватажків псевдореспублік.
Коломойському, своєю чергою, повідомляли про підозру у легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, заволодінні чужим майном тощо.
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