Причинами продажи "Ростдорстроя" стали информатаки и небольшой вес в портфеле активов, - Рацкевич

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По словам Рацкевича, решение о продаже предприятия назревало в течение продолжительного времени

Катализатором расставания с "Ростдорстроем" для Александра Рацкевича и его старшего партнера Александра Жукова выступили два фактора – небольшой удельный вес актива в бизнес-группе "Интерфинанс", а также перманентные информационные атаки. Об этом Рацкевич рассказал в интервью сайту "Обозреватель".

Новыми собственниками "Ростдорстроя" стали его топ-менеджеры Юрий Шумахер и Евгений Коновалов. Они оказались единственными, кто были готовы приобрести предприятие. Отсутствие спроса на весьма крупного игрока в сфере дорожного строительства продиктовано малой ликвидностью актива. Такова специфика компании, чей доход зависит от победы в тендерах.

"Разумеется, всегда есть крайняя нижняя планка оценки подобного бизнеса - оценка рыночной стоимости принадлежащего компании оборудования, заводов и техники за минусом внешних долгов - эдакая ликвидационная цена", - заявил Рацкевич.

Главной причиной продажи "Ростдорстроя", по словам Рацкевича, стала малозначительность актива в портфеле группы компаний "Интерфинанс" - 3% от стоимости фонда. Он отметил, что информационные атаки против "Ростдорстроя", в свою очередь, послужили "дополнительным мотиватором выйти из бизнеса". Постоянные скандалы с активом Жукова-Рацкевича в Украине отражались на их репутации, что создавало определенные преграды для остального бизнеса.

"Вероятнее всего, многие негативные публикации на самом деле направлены против Труханова, пользуясь навязанной людям легендой о неразрывной связи мэра Одессы с "Ростдорстроем". Мы-то сами в себе уверены и знаем, что те данные, которые фигурируют в материалах расследования, якобы указывающие на связь "Ростдорстроя" с Трухановым, мягко говоря, не соответствуют действительности, а подчас и попросту нелепы", - сказал Рацкевич.