Причинами продажу "Ростдорстроя" стали інформатаки і невелика вага в портфелі активів, - Рацкевич

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За словами Рацкевича, рішення про продаж підприємства назрівало протягом тривалого часу

Каталізатором розставання з "Ростдорстроєм" для Олександра Рацкевича і його старшого партнера Олександра Жукова виступили два фактори – невелика питома вага активу в бізнес-групі "Інтерфінанс", а також перманентні інформаційні атаки. Про це Рацкевич розповів в інтерв'ю сайту "Обозреватель".

Новими власниками "Ростдорстроя" стали його топ-менеджери Юрій Шумахер і Євген Коновалов. Вони виявилися єдиними, хто були готові придбати підприємство. Відсутність попиту на досить великого гравця в сфері дорожнього будівництва продиктовано малою ліквідністю активу. Така специфіка компанії, чий дохід залежить від перемоги в тендерах.

"Зрозуміло, завжди є крайня нижня планка оцінки подібного бізнесу - оцінка ринкової вартості належить компанії обладнання, заводів і техніки за мінусом зовнішніх боргів - така ліквідаційна ціна", - заявив Рацкевич.

Головною причиною продажу "Ростдорстроя", за словами Рацкевича, стала малозначність активу в портфелі групи компаній "ІнтерфІнанс" - 3% від вартості фонду. Він зазначив, що інформаційні атаки проти "Ростдорстроя", у свою чергу, послужили "додатковим мотиватором вийти з бізнесу". Постійні скандали з активом Жукова-Рацкевича в Україні відбивалися на їх репутації, що створювало певні перешкоди для іншого бізнесу.

"Найімовірніше, багато негативних публікацій насправді спрямовані проти Труханова, користуючись нав'язаною людям легендою про нерозривний зв'язок мера Одеси з "Ростдорстроєм". Ми самі в собі впевнені і знаємо, що ті дані, які фігурують у матеріалах розслідування, які нібито вказують на зв'язок "Ростдорстроя" з Трухановим, м'яко кажучи, не відповідають дійсності, а іноді просто безглузді", - сказав Рацкевич.