"Причина - в Тбілісі": Сибіга відповів на заяви Грузії про перешкоджання її вступу до ЄС

Четвер 06 листопада 2025 20:38
"Причина - в Тбілісі": Сибіга відповів на заяви Грузії про перешкоджання її вступу до ЄС Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Усі причини поганих результатів Грузії на шляху до вступу до Європейського Союзу - в Тбілісі, а не в Києві.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Сибіга відповів на звинувачення Грузії у нібито перешкоджанні Україною її вступу до ЄС.

"Грузинській стороні не слід ображатися на своє відображення в дзеркалі. Усі причини поганих результатів на шляху вступу Грузії до ЄС - в Тбілісі, а не в Києві", - зазначив український міністр.

Він наголосив, що Україна бажає грузинському народу лише одного: "щоб він врешті-решт реалізував свої європейські прагнення, попри політику нинішнього уряду".

"Грузія - це Європа, а не "Русский мир", - зазначив Сибіга.

Звинувачення Грузії

Нагадаємо, Грузія отримала найгострішу критику серед усіх країн-кандидатів у представленому Єврокомісією пакеті звітів про розширення ЄС.

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос зазначила, що наразі Грузія залишається кандидатом "лише формально".

Посол ЄС у Тбілісі Павел Герчинський додав, що звіт Єврокомісії має стати "протверезним сигналом" для грузинської влади.

У МЗС Грузії у відповідь заявили, що документ використовується для "поширення безпідставно негативних оцінок щодо країни" та є підґрунтям для "подальших політичних маніпуляцій".

Водночас міністр закордонних справ Грузії Мака Бочорішвілі заявила, що Україна у різних формах виступала проти інтеграції її країни до Європейського Союзу.

За її словами, висновки Єврокомісії "спотворюють реальні факти" і не враховують позицію Тбілісі.

Бочорішвілі підкреслила, що політика уряду Грузії збігається з підходом країн-членів ЄС та НАТО - уникати прямих конфронтацій із Росією, щоб не створювати нових ризиків безпеці.

Грузинський міністр стверджує, що шлях інтеграції Грузії до ЄС супроводжувався негативним ставленням України - щоб Грузія не отримала статусу кандидата.

Вона додала, що Україна не є членом Євросоюзу, а тому "не може мати жодних застережень" щодо процесу вступу Грузії до ЄС.

