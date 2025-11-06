"Причина - в Тбилиси": Сибига ответил на заявления Грузии о препятствовании ее вступлению в ЕС

Все причины плохих результатов Грузии на пути к вступлению в Европейский Союз - в Тбилиси, а не в Киеве.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Сибига ответил на обвинения Грузии в якобы препятствовании Украиной ее вступлению в ЕС. "Грузинской стороне не следует обижаться на свое отражение в зеркале. Все причины плохих результатов на пути вступления Грузии в ЕС - в Тбилиси, а не в Киеве", - отметил украинский министр. Он подчеркнул, что Украина желает грузинскому народу только одного: "чтобы он в конце концов реализовал свои европейские стремления, несмотря на политику нынешнего правительства". "Грузия - это Европа, а не "Русский мир", - отметил Сибига.