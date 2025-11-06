ua en ru
Чт, 06 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Причина - в Тбилиси": Сибига ответил на заявления Грузии о препятствовании ее вступлению в ЕС

Четверг 06 ноября 2025 20:38
UA EN RU
"Причина - в Тбилиси": Сибига ответил на заявления Грузии о препятствовании ее вступлению в ЕС Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Все причины плохих результатов Грузии на пути к вступлению в Европейский Союз - в Тбилиси, а не в Киеве.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Сибига ответил на обвинения Грузии в якобы препятствовании Украиной ее вступлению в ЕС.

"Грузинской стороне не следует обижаться на свое отражение в зеркале. Все причины плохих результатов на пути вступления Грузии в ЕС - в Тбилиси, а не в Киеве", - отметил украинский министр.

Он подчеркнул, что Украина желает грузинскому народу только одного: "чтобы он в конце концов реализовал свои европейские стремления, несмотря на политику нынешнего правительства".

"Грузия - это Европа, а не "Русский мир", - отметил Сибига.

Обвинения Грузии

Напомним, Грузия получила самую острую критику среди всех стран-кандидатов в представленном Еврокомиссией пакете отчетов о расширении ЕС.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отметила, что пока Грузия остается кандидатом "лишь формально".

Посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский добавил, что отчет Еврокомиссии должен стать "отрезвляющим сигналом" для грузинских властей.

В МИД Грузии в ответ заявили, что документ используется для "распространения безосновательно негативных оценок в отношении страны" и является основой для "дальнейших политических манипуляций".

В то же время министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила, что Украина в разных формах выступала против интеграции ее страны в Европейский Союз.

По ее словам, выводы Еврокомиссии "искажают реальные факты" и не учитывают позицию Тбилиси.

Бочоришвили подчеркнула, что политика правительства Грузии совпадает с подходом стран-членов ЕС и НАТО - избегать прямых конфронтаций с Россией, чтобы не создавать новых рисков безопасности.

Грузинский министр утверждает, что путь интеграции Грузии в ЕС сопровождался негативным отношением Украины - чтобы Грузия не получила статуса кандидата.

Она добавила, что Украина не является членом Евросоюза, а потому "не может иметь никаких оговорок" относительно процесса вступления Грузии в ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Грузия Андрей Сибига Вступление в ЕС
Новости
Уже третье поколение: СМИ разоблачили "семейную империю" Путина в России
Уже третье поколение: СМИ разоблачили "семейную империю" Путина в России
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины