Причетний до розстрілу ЗСУ в Іловайську. Військові ліквідували офіцера РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука

Військові ЗСУ ліквідували російського офіцера, який був одним з організаторів Іловайської трагедії.

"Наші воїни ліквідували офіцера армії РФ Дмитра Лісіцкого, який був одним із тих, хто влаштував розстріл українських захисників у 2014 році", - повідомив Братчук.

Нагадаємо, сьогодні у Луганській області прикордонники та артилеристи знищили позицію окупантів.

Також у Генштабі повідомили, що ЗСУ 25 березня збили два розвідувальні безпілотники окупантів.

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