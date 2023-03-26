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Причетний до розстрілу ЗСУ в Іловайську. Військові ліквідували офіцера РФ

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Украина, Неділя 26 березня 2023 20:36
Причетний до розстрілу ЗСУ в Іловайську. Військові ліквідували офіцера РФ Фото: ЗСУ ліквідували офіцера РФ Дмитра Лісіцкого (twitter.com Alla91748059)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові ліквідували офіцера російської армії Дмитра Лісіцкого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука

Військові ЗСУ ліквідували російського офіцера, який був одним з організаторів Іловайської трагедії.

"Наші воїни ліквідували офіцера армії РФ Дмитра Лісіцкого, який був одним із тих, хто влаштував розстріл українських захисників у 2014 році", - повідомив Братчук.

Нагадаємо, сьогодні у Луганській області прикордонники та артилеристи знищили позицію окупантів.

Також у Генштабі повідомили, що ЗСУ 25 березня збили два розвідувальні безпілотники окупантів.

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