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У Луганській області прикордонники та артилеристи знищили позицію окупантів (відео)

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Луганськ, Неділя 26 березня 2023 12:11
У Луганській області прикордонники та артилеристи знищили позицію окупантів (відео) Фото: захисники показали, як знищили у Луганській області позиції окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Прикордонники разом з артилеристами знищили у Луганській області позицію окупантів та ліквідували двох росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram.

Захисники зазначали, що аеророзвідка прикордонників під час роботи помітила позицію окупантів з багатоцільовим транспортером. Координати передати артилеристам ЗСУ.

Українські військові відразу поцілили у ціль та знищили російську мотолигу та двох окупантів.

Нагадаємо, українські захисники за останню добу знищили 660 окупантів та 15 танків ворога.

Також у Генштабі повідомили, що ЗСУ 25 березня збили два розвідувальні безпілотники окупантів.

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