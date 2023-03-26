У Луганській області прикордонники та артилеристи знищили позицію окупантів (відео)
Прикордонники разом з артилеристами знищили у Луганській області позицію окупантів та ліквідували двох росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram.
Захисники зазначали, що аеророзвідка прикордонників під час роботи помітила позицію окупантів з багатоцільовим транспортером. Координати передати артилеристам ЗСУ.
Українські військові відразу поцілили у ціль та знищили російську мотолигу та двох окупантів.
Нагадаємо, українські захисники за останню добу знищили 660 окупантів та 15 танків ворога.
Також у Генштабі повідомили, що ЗСУ 25 березня збили два розвідувальні безпілотники окупантів.
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