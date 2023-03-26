Причастен к расстрелу ВСУ в Иловайске. Военные ликвидировали офицера РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука.

Военные ВСУ ликвидировали российского офицера, который являлся одним из организаторов Иловайской трагедии.

"Наши воины ликвидировали офицера армии РФ Дмитрия Лисицкого, который был одним из устроивших расстрел украинских защитников в 2014 году", - сообщил Братчук.

Напомним, сегодня в Луганской области пограничники и артиллеристы уничтожили позицию оккупантов.

Также в Генштабе сообщили, что ВСУ 25 марта сбили два разведывательных беспилотника кафиров.

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