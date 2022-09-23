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Причетних очікує суд: в Україні пригрозили колаборантам через "референдуми"

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П'ятниця 23 вересня 2022 12:33
Причетних очікує суд: в Україні пригрозили колаборантам через "референдуми" Фото: в Україні пригрозили колаборантам через "референдуми" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Усіх причетних до проведення фейкових "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України очікує кримінальне переслідування та суд. Імена зрадників відомі правоохоронцям.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Силові та розвідувальні відомства України, а також Мінреінтеграції володіють повною інформацією щодо організаторів, виконавців і поплічників проведення псевдореферендумів", - пише пресслужба Мінреінтеграції.

Проти осіб, які причетні до фейкових "референдумів" будуть введені санкції, ініційовано кримінальне переслідування, призупинено соціальні виплати. Рухоме й нерухоме майно зрадників буде арештовано.

Чого очікувати колаборантам у разі проведення "референдумів":

  • жоден з них не уникне кримінальної відповідальності;
  • жоден з них більше не зможе відвідати своїх родичів і близьких на підконтрольній Україні території;
  • жоден з них не зможе отримувати пенсійні й інші соціальні виплати;
  • жоден з них не зможе використовувати власні активи на підконтрольній Україні території.

"За колабораційну чи сепаратистську діяльність в умовах повномасштабного вторгнення вам загрожує до 15 років за ґратами", - додає пресслужба.

Як відзначають у розвідці, попри те, що український народ за допомогою цивілізованого світу дає відсіч російській збройній агресії, на тимчасово окупованих територіях деякі з громадян продовжують різною мірою співпрацюють з ворогом. Зрадники беруть участь в роботі окупаційних адміністрацій, видають противнику патріотів, яких згодом катують та вбивають.

"ГУР МО України повідомляє, що володіє повним спектром задокументованої інформації щодо колаборантів, які співпрацюють з окупантами з детальним переліком "їхніх заслуг перед Росією". Відповідні списки було підготовлено на підставі інформації, здобутої оперативним шляхом, у тому числі за допомогою агентури в органах влади та силових структурах Росії", - додає розвідка.

Розвідка обіцяє, що кожний з колаборантів буде притягнутий до відповідальності.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що бойовики з "ОРДЛО", а також колаборанти на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей призначили дату проведення фейкових "референдумів" про входження до складу Росії. Вони очікуються у період з 23 по 27 вересня.

Тим часом Москва виключає переговори з Україною у випадку проведення "референдумів".

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