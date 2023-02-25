Причетна до депортації дітей. ЄС запровадив санкції проти омбудсмена Росії

У суботу, 25 лютого, Європейський Союз запровадив санкції проти уповноваженої з прав людини в Російській Федерації Тетяни Москалькової.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний документ ЄС.
Заступника голови уряду Московської області В'ячеслава Духіна та уповноважену з прав людини в Російській Федерації Тетяну Москалькову додали до "чорного списку" ЄС.
Причиною цього називають підрив територіальної цілісності та суверенітету України та причетність до депортації українських дітей до РФ.
Москалькова Тетяна Миколаївна
Уповноважений з прав людини у Російській Федерації з 22 квітня 2016 року. Депутат Державної Думи Федеральних зборів Російської Федерації V та VI скликань з 24 грудня 2007 року по 22 квітня 2016 року.
Нещодавно український омбудсмен Дмитро Лубінець заявляв, що Тетяну Москалькову підозрюють у причетності до депортації українських дітей, за що міжнародні партнери можуть накласти на неї санкції.
Окупанти з першого дня вторгнення незаконно вивозять українських дітей на територію Росії. Найбільше їх було вивезено з окупованих територій Луганська, Донецька, Херсонської та Запорізької областей, Криму.
Після скандалу з вивезенням українських дітей з Австрії до РФ уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубинець порізав на шматки членський квиток Європейського інституту омбудсмана і оголосив про вихід із цього об'єднання.
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