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Причетна до депортації дітей. ЄС запровадив санкції проти омбудсмена Росії

Фото: уповноважена з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова (wikipedia org)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 25 лютого, Європейський Союз запровадив санкції проти уповноваженої з прав людини в Російській Федерації Тетяни Москалькової.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний документ ЄС.

Заступника голови уряду Московської області В'ячеслава Духіна та уповноважену з прав людини в Російській Федерації Тетяну Москалькову додали до "чорного списку" ЄС.

Причиною цього називають підрив територіальної цілісності та суверенітету України та причетність до депортації українських дітей до РФ.

Москалькова Тетяна Миколаївна

Уповноважений з прав людини у Російській Федерації з 22 квітня 2016 року. Депутат Державної Думи Федеральних зборів Російської Федерації V та VI скликань з 24 грудня 2007 року по 22 квітня 2016 року.

Нещодавно український омбудсмен Дмитро Лубінець заявляв, що Тетяну Москалькову підозрюють у причетності до депортації українських дітей, за що міжнародні партнери можуть накласти на неї санкції.

Окупанти з першого дня вторгнення незаконно вивозять українських дітей на територію Росії. Найбільше їх було вивезено з окупованих територій Луганська, Донецька, Херсонської та Запорізької областей, Криму.

Після скандалу з вивезенням українських дітей з Австрії до РФ уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубинець порізав на шматки членський квиток Європейського інституту омбудсмана і оголосив про вихід із цього об'єднання.

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