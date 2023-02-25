Причастна к депортации детей. ЕС ввел санкции против омбудсмена России

В субботу, 25 февраля, Европейский Союз ввел санкции против уполномоченной по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный документ ЕС.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации с 22 апреля 2016 года. Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации V и VI созывов с 24 декабря 2007 года по 22 апреля 2016 года.

Причиной этого называют подрыв территориальной целостности и суверенитета и причастность к депортации украинских детей в РФ.

Замглавы правительства Московской области Вячеслава Духина и уполномоченную по правам человека в Российской Федерации Татьяну Москалькову добавили в "черный список" ЕС.

Недавно украинскийомбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял, что Татьяна Москалькова подозревается в причастности к депортации украинских детей, за что международные партнеры могут наложить на нее санкции.

Оккупанты с первого дня вторжения незаконно вывозят украинских детей на территорию России. Больше всего они были вывезены с оккупированных территорий Луганска, Донецка, Херсонской и Запорожской областей, Крыма.

После скандала с вывозом украинских детей из Австрии в РФ уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец порезал в клочья членский билет Европейского института омбудсмана и объявил о выходе из этого объединения.

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