Причастны ли ВСУ к взрывам в Крыму: ответ Генштаба и Минобороны

Военное руководство Украины не подтверждает причастность ВСУ к взрывам на авиабазе во временно оккупированном Крыму. В то же время украинцев призвали не доверять анонимным источникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг замминистра обороны Анны Маляр и заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова.

Громов не подтвердил причастность украинских военных к взрывам, однако подчеркнул, что результат удовлетворяет ВСУ.

"Каждый военнослужащий желал бы быть причастным к этому", - сказал он.

В то же время Маляр напомнила, что никакого официального подтверждения или заявлений о причастности ВСУ нет. Она призвала украинцев не доверять источникам "без фамилии".



"Я обращаюсь ко всем - читателям, зрителям, если вы в любом СМИ видите, что какой-то неизвестный представитель Минобороны без фамилии, без имени, я рекомендую не верить в эту информацию, потому что я подтверждаю, что в Минобороны не было таких разговоров", - отметила она.