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Чи причетні ЗСУ до вибухів у Криму: відповідь Генштабу та Міноборони

Фото: у Генштабі та Міноборони не підтверджують причетність ЗСУ до вибухів у Криму (t_me_ressentiment_channel)
Автор: Наталія Юрченко

Військове керівництво України не підтверджує причетність ЗСУ до вибухів на авіабазі в тимчасово окупованому Криму. Водночас українців закликали не довіряти анонімним джерелам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг замміністра оборони Ганни Маляр та заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова.

Громов не підтвердив причетність українських військових до вибухів, проте наголосив, що результат задовольняє ЗСУ.

"Кожен військовослужбовець бажав би бути причетним до цього", - сказав він.

Водночас Маляр нагадала, що жодного офіційного підтвердження чи заяв про причетність ЗСУ немає. Вона закликала українців не довіряти джерелам "без прізвища".

"Я звертаюсь до всіх - читачів, глядачів, якщо ви в будь-якому ЗМІ бачите, що якийсь невідомий представник Міноборони без прізвища, без імені, я рекомендую не вірити в цю інформацію, тому що я підтверджую, що в Міноборони не було таких розмов", - зазначила вона.

Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму поблизу Новофедорівки пролунали потужні вибухи на російській авіабазі.

Пізніше у Повітряних силах підтвердили знищення дев'яти літаків на аеродромі "Саки" в окупованому Криму.

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КримВибухЗбройні сили УкраїниГенштаб ВСУМіністерство оборони України