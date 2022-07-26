Причастен к ДРГ? В Киеве задержали выходца из РФ с подозрительными фотографиями

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Министерства внутренних дел .

В МВД рассказали, что к патрулирующим гвардейцам подошел гражданин и сообщил о мужчине, который осуществлял фотосъемку на фоне объектов стратегического значения, после чего пытался быстро покинуть охраняемую территорию.

"Мужчину задержали. Им оказался уроженец Камчатской области, у которого есть гражданство Украины и, по его словам, в столицу прибыл на несколько дней, чтобы отстроить мост в одном из населенных пунктов области", - рассказали в ведомстве.

У задержанного при себе были только документы и мобильный телефон, в галерее которого гвардейцы обнаружили фото объектов стратегического значения, а также номера телефонов, зарегистрированных на территории РФ.