Причастен к ДРГ? В Киеве задержали выходца из РФ с подозрительными фотографиями
Военнослужащие Нацгвардии задержали в Киеве мужчину, возможно, причастного к деятельности ДРГ России. В телефоне задержанного нашли подозрительные фотографии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Министерства внутренних дел.
В МВД рассказали, что к патрулирующим гвардейцам подошел гражданин и сообщил о мужчине, который осуществлял фотосъемку на фоне объектов стратегического значения, после чего пытался быстро покинуть охраняемую территорию.
"Мужчину задержали. Им оказался уроженец Камчатской области, у которого есть гражданство Украины и, по его словам, в столицу прибыл на несколько дней, чтобы отстроить мост в одном из населенных пунктов области", - рассказали в ведомстве.
У задержанного при себе были только документы и мобильный телефон, в галерее которого гвардейцы обнаружили фото объектов стратегического значения, а также номера телефонов, зарегистрированных на территории РФ.
Для дальнейшей проверки мужчину передали сотрудникам Службы безопасности Украины.
Напомним, ранее в МВД предупредили о возможных провокациях со стороны Беларуси. Речь идет о переброске в Украину диверсионно-разведывательных групп.
Как известно, Россия изменила тактику по работе ДРГ и привлекает в них украинцев, а не подготовленных диверсантов, как это было в начале войны. Но и эта стратегия является провальной.
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