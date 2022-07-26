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Причастен к ДРГ? В Киеве задержали выходца из РФ с подозрительными фотографиями

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Киев, Вторник 26 июля 2022 13:44
Причастен к ДРГ? В Киеве задержали выходца из РФ с подозрительными фотографиями Фото: в Киеве задержали выходца из РФ с подозрительными фотографиями (mvs.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Военнослужащие Нацгвардии задержали в Киеве мужчину, возможно, причастного к деятельности ДРГ России. В телефоне задержанного нашли подозрительные фотографии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Министерства внутренних дел.

В МВД рассказали, что к патрулирующим гвардейцам подошел гражданин и сообщил о мужчине, который осуществлял фотосъемку на фоне объектов стратегического значения, после чего пытался быстро покинуть охраняемую территорию.

"Мужчину задержали. Им оказался уроженец Камчатской области, у которого есть гражданство Украины и, по его словам, в столицу прибыл на несколько дней, чтобы отстроить мост в одном из населенных пунктов области", - рассказали в ведомстве.

У задержанного при себе были только документы и мобильный телефон, в галерее которого гвардейцы обнаружили фото объектов стратегического значения, а также номера телефонов, зарегистрированных на территории РФ.

Для дальнейшей проверки мужчину передали сотрудникам Службы безопасности Украины.

Напомним, ранее в МВД предупредили о возможных провокациях со стороны Беларуси. Речь идет о переброске в Украину диверсионно-разведывательных групп.

Как известно, Россия изменила тактику по работе ДРГ и привлекает в них украинцев, а не подготовленных диверсантов, как это было в начале войны. Но и эта стратегия является провальной.

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Киев Нацгвардия ДРГ
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