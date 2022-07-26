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Причетний до ДРГ? У Києві затримали вихідця з РФ з підозрілими фотографіями

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Київ, Вівторок 26 липня 2022 13:44
Причетний до ДРГ? У Києві затримали вихідця з РФ з підозрілими фотографіями Фото: у Києві затримали вихідця з РФ з підозрілими фотографіями (mvs.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Військовослужбовці Нацгвардії затримали в Києві чоловіка, можливо, причетного до діяльності ДРГ Росії. У телефоні затриманого знайшли підозрілі фотографії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Міністерства внутрішніх справ.

У МВС розповіли, що до патрулюючих гвардійців підійшов громадянин і повідомив про чоловіка, який здійснював фотозйомку на тлі об'єктів стратегічного значення, після чого намагався швидко покинути територію, що охороняється.

"Чоловіка затримали. Ним виявився уродженець Камчатської області, у якого є громадянство України і, за його словами, до столиці прибув на кілька днів, щоб відбудувати міст в одному з населених пунктів області", - розповіли у відомстві.

У затриманого при собі були тільки документи і мобільний телефон, в галереї якого гвардійці виявили фото об'єктів стратегічного значення, а також номери телефонів, зареєстрованих на території РФ.

Для подальшої перевірки чоловіка передали співробітникам Служби безпеки України.

Нагадаємо, раніше у МВС попередили про можливі провокації з боку Білорусі. Йдеться про перекидання в Україну диверсійно-розвідувальних груп.

Як відомо, Росія змінила тактику по роботі ДРГ і залучає в них українців, а не підготовлених диверсантів, як це було на початку війни. Але і ця стратегія є провальною.

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Київ Нацгвардія ДРГ
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