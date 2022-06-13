Россия начала привлекать в ДРГ украинцев: в МВД объяснили, поможет ли это Кремлю в войне

Россия изменила тактику по работе ДРГ и привлекает в них украинцев, а не подготовленных диверсантов, как это было в начале войны. Но и эта стратегия является провальной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мнение советника министра МВД Виктора Андрусива.

"В начале войны Россия враг активизировал работу диверсионно-разведывательных групп. Это были специально подготовленные диверсанты, профессионально выполнявшие свои задачи. Сейчас такие группы уже не эффективны, а наши правоохранители быстро обнаруживают и уничтожают их. Поэтому усложняется переброска ДРГ на украинскую территорию. Чтобы восстановить диверсии, россияне меняют тактику", - говорит он.

По словам Андрусива, Россия решила оживить свою украинскую сетку агентов, которую формировали здесь много лет.

"Россия поднимает их контакты и пытается вступить с ними в сотрудничество. Замечу, что для них эта история не очень эффективна, потому что полиция очень хорошо знает их агентов", - уверяет Андрусив.

Он признается, что "за всеми товарищами, когда-либо находившимися в пророссийских организациях, ведется пристальное наблюдение". Поэтому, по его словам, новая тактика россиян - провальная.