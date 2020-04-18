Прибытие украинского самолета Ан-225 "Мрия" из Китая во Францию задерживается

Фото: Ан-225 (facebook.com/antonov.company)

Это связано с задержкой загрузки в Китае

Прибытие украинского самолета Ан-225 во Францию с грузом из Китая задерживается. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании "Антонов".

Как известно, в период с 19 марта по 15 апреля 2020 года самолеты марки "Ан" перезли более 1500 тонн груза для борьбы с коронавирусом

"Из-за задержки с загрузкой в Китае прибытие самолета Ан-225 до аэропорта Париж-Ватри переносится и планируется в воскресенье, 19 апреля, в 8:45 UTC.

Аэропорт проведет прямую трансляцию посадки самолета", - говорится в сообщении.

Ан-225 "Мрия" - самый большой и мощный в мире транспортный самолет, созданный киевским КБ имени Антонова.

Ранее Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что Украина обеспечивает стратегическое воздушное перевозки для стран НАТО во время пандемии коронавирус.

Отмечалось, что с учетом использования НАТО крупнейших в мире украинских самолетов Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия", Столтенберг отметил, что Украина помогает союзникам НАТО благодаря своим самолетам.