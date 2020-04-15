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Украина обеспечивает стратегические авиаперевозки для стран НАТО во время пандемии, - Столтенберг

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 01:12
Украина обеспечивает стратегические авиаперевозки для стран НАТО во время пандемии, - Столтенберг
Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Украина)

Самолеты являются очень важными, чтобы перевозить медицинское оборудование из Китая

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что Украина обеспечивает стратегические воздушное перевозки для стран НАТО во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Отвечая на вопрос о привлечения стран-партнеров к операции НАТО по противодействию COVID-19 с учетом использования НАТО крупнейших в мире украинских самолетов Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия", Столтенберг отметил, что Украина помогает союзникам НАТО благодаря своим самолетам.

"Есть украинские самолеты, которые НАТО использует для того, чтобы обеспечить стратегические перевозки. Я видел эти самолеты, они огромные. У них чрезвычайные мощности. Украинские самолеты демонстрируют, как НАТО сотрудничает со страной-партнером Украиной, чтобы осуществить воздушные перевозки в союзников НАТО. Эти самолеты уже долгий период времени являются очень важными, чтобы перевозить медицинское оборудование из Китая вокруг света в страны-члены НАТО в Европе. Тоесть да, мы работаем с Украиной и приветствуем тесное сотрудничество с Украиной", - сказал Столтенберг.

Україна забезпечує стратегічне повітряне перевезення для країн НАТО

#WeAreNATO Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що Україна забезпечує стратегічне повітряне перевезення для країн #НАТО в час пандемії коронавірусу. / Secretary General of the North Atlantic Treaty Organization Jens Stoltenberg told, Ukraine provides strategic airlift transportation to #NATO countries during the coronavirus pandemic. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, відповідаючи на запитання кореспондентки Інтерфакс-Україна Interfax-Ukraine Ірини Сомер Iryna Somer про залучення країн-партнерів до операції НАТО з протидії #COVID19 з огляду на використання НАТО найбільших у світі українських літаків Ан-124 «Руслан» та Ан-225 «Мрія», а також чи цей досвід співпраці із союзниками враховуватиметься під час оцінки надання Україні «Програми розширених можливостей НАТО». 14 квітня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів пресконференцію перед засіданням міністрів оборони країн НАТО, яка відбудеться 15 квітня у режимі відеоконференції та буде присвячена темі кризи #COVID_19. Відео рубрики «Цитата» програми Час-Тайм chastime Голос Америки (#VOA) Voice of America - VOA U.S. Agency for Global Media - USAGM - tiny.cc/syg1mz Відео пресконференції НАТО / Video NATO press conference: tiny.cc/q1d1mz NATO Communications and Information Agency (NCI Agency) NATO in Ukraine NATO-Ukraine Professional Development Programme Mission of Ukraine to NATO Antonov Company NATO - Allied Command Transformation (ACT) Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE)

Опубліковано Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Вівторок, 14 квітня 2020 р.

Также он отметил, что сейчас НАТО рассматривает, как можно усилить партнерство с Украиной.

Ранее сообщалось, что Североатлантический Альянс (НАТО) соберется в апреле, чтобы обсудить методы борьбы с пандемией коронавируса.

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Новости Украины НАТОЙенс Столтенберг
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