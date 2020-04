Украина обеспечивает стратегические авиаперевозки для стран НАТО во время пандемии, - Столтенберг

#WeAreNATO Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що Україна забезпечує стратегічне повітряне перевезення для країн #НАТО в час пандемії коронавірусу. / Secretary General of the North Atlantic Treaty Organization Jens Stoltenberg told, Ukraine provides strategic airlift transportation to #NATO countries during the coronavirus pandemic. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, відповідаючи на запитання кореспондентки Інтерфакс-Україна Interfax-Ukraine Ірини Сомер Iryna Somer про залучення країн-партнерів до операції НАТО з протидії #COVID19 з огляду на використання НАТО найбільших у світі українських літаків Ан-124 «Руслан» та Ан-225 «Мрія», а також чи цей досвід співпраці із союзниками враховуватиметься під час оцінки надання Україні «Програми розширених можливостей НАТО». 14 квітня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів пресконференцію перед засіданням міністрів оборони країн НАТО, яка відбудеться 15 квітня у режимі відеоконференції та буде присвячена темі кризи #COVID_19. Відео рубрики «Цитата» програми Час-Тайм chastime Голос Америки (#VOA) Voice of America - VOA U.S. Agency for Global Media - USAGM - tiny.cc/syg1mz Відео пресконференції НАТО / Video NATO press conference: tiny.cc/q1d1mz NATO Communications and Information Agency (NCI Agency) NATO in Ukraine NATO-Ukraine Professional Development Programme Mission of Ukraine to NATO Antonov Company NATO - Allied Command Transformation (ACT) Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE)