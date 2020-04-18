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Прибуття українського літака Ан-225 "Мрія" з Китаю у Францію затримується

Новини » Коронавірус     18.04.2020 - 03:44
Прибуття українського літака Ан-225 "Мрія" з Китаю у Францію затримується
Фото: Ан-225 (facebook.com/antonov.company)

Це пов'язано із затримкою завантаження в Китаї

Прибуття українського літака Ан-225 у Францію з вантажем з Китаю затримується. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії "Антонов".

Як відомо, в період з 19 березня по 15 квітня 2020 року літаки марки "Ан" перезли бідьше 1500 тонн вантажу для боротьби з коронавірусом.

"Через затримку з завантаженням у Китаї прибуття літака Ан-225 до аеропорту Париж-Ватри переноситься і планується у неділю, 19 квітня, о 8:45 UTC.
Аеропорт проведе пряму трансляцію посадки літака", - йдеться в повідомленні.

Ан-225 "Мрія" - найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак, створений київським КБ імені Антонова.

Раніше Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що Україна забезпечує стратегічне повітряне перевезення для країн НАТО в час пандемії коронавірусу.

Зазначалося, що з огляду на використання НАТО найбільших у світі українських літаків Ан-124 "Руслан" та Ан-225 "Мрія", Столтенберг наголосив, що Україна допомагає союзникам НАТО завдяки своїм літакам.

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