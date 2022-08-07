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Прибытие первого судна с украинским зерном в порт Ливана откладывается: причина

Фото: прибытие первого судна с украинским зерном в ливанский порт откладывается (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Первое судно с украинским зерном прибудет в ливанский порт Триполи позже, чем ожидалось. Сейчас продолжаются переговоры в бизнес-плоскости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Ливане Игоря Осташа.

"Мы сейчас в Триполи, но встреча первого судна с кукурузой из Одессы откладывается. Ждем завершения переговорного процесса в бизнес-плоскости", - написал он.

Осташ также отметил, что за этим судном из Одессы готовы выйти еще 20 других.

Кроме этого, он добавил, что суда с некраденым украинским зерном еженедельно направляются из Рени и Измаила в Ливан.

Напомним, первый корабль с украинским зерном вышел в Черное море 1 августа. А 6 августа в украинский порт впервые после начала полномасштабной войны с РФ зашло судно для загрузки.

Кроме этого, в конце июля Ливан арестовал судно "Лаодикея" с украденным украинским зерном. Судно было загружено в Феодосии, а груз был украден оккупантами в Запорожской и Херсонской областях.

Украина предложила Ливану купить украденные Россией зерно и муку.

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