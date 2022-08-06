В морской порт Украины впервые после вторжения РФ зашло судно

В украинский морской порт впервые после начала полномасштабной войны с РФ зашло судно для погрузки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова в Facebook .

По его словам, в порт "Черноморск" из Турции прибыл балкер FULMAR S под флагом Барбадоса. Такое событие является свидетельством того, что "зерновой коридор" заработал на вход и выход к Украине.

"Это событие является важным сигналом для рынка, что "зерновая инициатива" - безопасная и, главное, выгодная бизнес возможность для судовладельцев вернуться в украинские порты", - подчеркнул министр.

При этом он отметил, что примерно за 2 недели планируется выйти на уровень как минимум 3-5 суден за сутки. За август Украина намерена экспортировать 3 миллиона тонн агропродукции.