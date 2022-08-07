RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прибуття першого судна з українським зерном до порту Лівану відкладається: причина

Фото: прибуття першого судна з українським зерном до ліванського порту відкладається (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Перше судно з українським зерном прибуде до ліванського порту Тріполі пізніше, ніж очікувалось. Наразі тривають переговори у бізнесовій площині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України у Лівані Ігоря Осташа.

"Ми зараз у Тріполі, але зустріч першого судна з кукурудзою з Одеси відкладається. Чекаємо на завершення переговорного процесу у бізнесовій площині", - написав він.

Осташ також зазначив, що за цим судном з Одеси готові вийти ще 20 інших.

Окрім цього, він додав, що судна з некраденим українським зерном щотижня прямують з Рені та Ізмаїла до Лівану.

Нагадаємо, перший корабель з українським зерном вийшов у Чорне море 1 серпня. А 6 серпня до українського порту вперше після початку повномасштабної війни з РФ зайшло судно для завантаження.

Окрім цього, наприкінці липня Ліван заарештував судно "Лаодікея" з вкраденим українським зерном. Судно було завантажено у Феодосії, а вантаж був вкрадений окупантами в Запорізькій і Херсонській областях.

Україна запропонувала Лівану купити вкрадені Росією зерно і борошно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ливияпродовольственный кризис