Прибуття першого судна з українським зерном до порту Лівану відкладається: причина

Перше судно з українським зерном прибуде до ліванського порту Тріполі пізніше, ніж очікувалось. Наразі тривають переговори у бізнесовій площині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України у Лівані Ігоря Осташа .

"Ми зараз у Тріполі, але зустріч першого судна з кукурудзою з Одеси відкладається. Чекаємо на завершення переговорного процесу у бізнесовій площині", - написав він.

Осташ також зазначив, що за цим судном з Одеси готові вийти ще 20 інших.

Окрім цього, він додав, що судна з некраденим українським зерном щотижня прямують з Рені та Ізмаїла до Лівану.