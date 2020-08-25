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Прибыль украинских предприятий во время карантина упала в 7,5 раза

Киев, Вторник 25 августа 2020 16:43
Прибыль украинских предприятий во время карантина упала в 7,5 раза
Фото: гривны (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Убыточных предприятий стало значительно больше

Финансовый результат до налогообложения больших и средних предприятий за январь-июнь 2020 года составил 29,2 млрд грн. Это в 7,5 раза меньше, чем за первое полугодие прошлого года, когда предприятия показали 218,1 млрд грн прибыли.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Прибыль украинских предприятий во время карантина упала в 7,5 раза

По данным статистического ведомства, прибыль предприятий составила 262,4 млрд грн, что на 10,1% больше по сравнению с январем-мартом 2019 года, однако допущено убытков на сумму 233,2 млрд грн, что на 216,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доля убыточных предприятий за январь-июнь 2020 года составила 36,6% (за январь-июнь 2019 года - 24,9%).

Напомним, капитальные инвестиции в экономику Украины в первом полугодии 2020 года составили 163,8 млрд грн, что на 34,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщало РБК-Украина, финансовый результат до налогообложения больших и средних предприятий за январь-март 2020 года составил 4,9 млрд грн убытка.

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