Прибыль украинских предприятий во время карантина упала в 7,5 раза

Фото: гривны (пресс-служба НБУ)

Убыточных предприятий стало значительно больше

Финансовый результат до налогообложения больших и средних предприятий за январь-июнь 2020 года составил 29,2 млрд грн. Это в 7,5 раза меньше, чем за первое полугодие прошлого года, когда предприятия показали 218,1 млрд грн прибыли.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, прибыль предприятий составила 262,4 млрд грн, что на 10,1% больше по сравнению с январем-мартом 2019 года, однако допущено убытков на сумму 233,2 млрд грн, что на 216,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доля убыточных предприятий за январь-июнь 2020 года составила 36,6% (за январь-июнь 2019 года - 24,9%).

Напомним, капитальные инвестиции в экономику Украины в первом полугодии 2020 года составили 163,8 млрд грн, что на 34,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщало РБК-Украина, финансовый результат до налогообложения больших и средних предприятий за январь-март 2020 года составил 4,9 млрд грн убытка.