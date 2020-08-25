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Инвестиции в экономику Украины обвалились на 35%

Киев, Вторник 25 августа 2020 15:47
Инвестиции в экономику Украины обвалились на 35%
Фото: строительство (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Данные за первое полугодие-2020 свидетельствуют о глубоком кризисе

Капитальные инвестиции в экономику Украины в первом полугодии 2020 года составили 163,8 млрд грн. Это на 34,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, снижение инвестиций было зафиксировано во всех отраслях.

Наименьшее падение было в "Финансовой и страховой деятельности" - 0,2%, а также сфере "Информация и телекоммуникации" - 8,3%.

Падение инвестиций в промышленность составило 37,2%, в сельское хозяйство - 44,5%.

В сфере "Здравоохранение и предоставление социальной помощи" инвестиции упали на 40,9%, в сфере "Искусство, спорт, развлечения и отдых" на 74,4%.

Инвестиции в экономику Украины обвалились на 35%

Как сообщало РБК-Украина, финансовый результат до налогообложения больших и средних предприятий за январь-март 2020 года составил 4,9 млрд грн убытка.

Напомним, Кабинет министров сохранил прогноз падения экономики на 2020 год на уровне 4,8%.

В начале июня Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз падения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 8,2%.

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Новости Украины инвестициикапиталГосударственная служба статистики
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