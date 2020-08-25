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Прибуток українських підприємств під час карантину впала в 7,5 рази

Київ, Вівторок 25 серпня 2020 16:43
Прибуток українських підприємств під час карантину впала в 7,5 рази
Фото: гривні (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Збиткових підприємств стало значно більше

Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств за січень-червень 2020 року склав 29,2 млрд грн. Це в 7,5 рази менше, ніж за перше півріччя минулого року, коли підприємства показали 218,1 млрд грн прибутку.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Прибуток українських підприємств під час карантину впала в 7,5 рази

За даними статистичного відомства, прибуток підприємств склав 262,4 млрд грн, що на 10,1% більше у порівнянні з січнем-березнем 2019 року, однак допущено збитків на суму 233,2 млрд грн, що на 216,4% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Частка збиткових підприємств за січень-червень 2020 року склала 36,6% (за січень-червень 2019 року - 24,9%).

Нагадаємо, капітальні інвестиції в економіку України у першому півріччі 2020 року склали 163,8 млрд грн, що на 34,9% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомляло РБК-Україна, фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств за січень-березень 2020 року склав 4,9 млрд грн збитку.

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