Прибыль украинских банков упала на 5 млрд гривен: что стало причиной

По данным НБУ, доходы банков за январь-май 2021 года составили 101,670 млрд гривен, тогда годом ранее - 109,534 млрд гривен. Отрицательный результат от переоценки и операций купли-продажи составил -3,054 млрд гривен. В прошлом году по этой статье банки зафиксировали 16,974 млрд гривен прибыли.

Расходы банков за январь-май 2021 года составили 77,829 млрд гривен, тогда в январе-мае прошлого года - 80,570 млрд гривен.