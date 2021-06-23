Прибуток українських банків впав на 5 млрд гривень: що стало причиною

За даними НБУ, доходи банків за січень-травень 2021 року склали 101,670 млрд гривень, тоді роком раніше - 109,534 млрд гривень. Негативний результат від переоцінки та операцій купівлі-продажу склав -3,054 млрд гривень. Минулого року за цією статтею банки зафіксували 16,974 млрд гривень прибутку.

Витрати банків за січень-травень 2021 року склали 77,829 млрд гривень, тоді в січні-травні минулого року - 80,570 млрд гривень.