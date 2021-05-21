Прибыль украинских банков упала на 30%

Прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-апреле 2021 года составила 17,538 млрд гривен. Это на 30% раза меньше, чем годом ранее (25,208 млрд гривен).

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным НБУ, доходы банков за январь-апрель 2021 года составили 80,103 млрд гривен, тогда годом ранее - 90,004 млрд гривен. Отрицательный результат от переоценки и операций купли-продажи составил -3,141 млрд гривен.

Расходы банков за январь-апрель 2021 года составили 62,565 млрд гривен, тогда в январе-апреле прошлого года - 64,796 млрд гривен.