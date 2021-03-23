Прибыль украинских банков упала в 2,5 раза

По данным НБУ, доходы банков за январь-февраль 2021 года составили 35,089 млрд гривен, тогда годом ранее - 46,223 млрд гривен. Отрицательный результат от переоценки и операций купли-продажи составил -3,856 млрд гривен.

Расходы банков за январь-февраль 2021 года составили 28,598 млрд гривен, тогда в январе-феврале прошлого года - 30,346 млрд гривен.