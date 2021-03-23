Прибуток українських банків впав у 2,5 рази

Прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків в січні-лютому 2021 року склав 6,491 млрд гривень. Це в 2,45 рази менше, ніж роком раніше (15,877 млрд гривень).
Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).
За даними НБУ, доходи банків за січень-лютий 2021 року склали 35,089 млрд гривень, тоді роком раніше - 46,223 млрд гривень. Від'ємний результат від переоцінки і операцій купівлі-продажу склав -3,856 млрд гривень.
Витрати банків за січень-лютий 2021 року склали 28,598 млрд гривень, тоді у січні-лютому минулого року - 30,346 млрд гривень.
Як повідомляло РБК-Україна, прибуток платоспроможних українських банків у січні-грудні 2020 року склав 41,296 млрд гривень. Це на 29,2% менше, ніж у 2019 році (58,356 млрд гривень). Найгіршим фінансовий результат був в IV кварталі 2020 році через зростання відрахування в резерви.
Зазначимо, рейтинг по прибутковості 2020 рік очолює державний ПриватБанк, який заробив 25,306 млрд гривень. На другому місці банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк Аваль 4,075 млрд гривень, на третьому - державний Ощадбанк - 2,832 млрд гривень. Далі йдуть приватний ПУМБ - 2,634 млрд гривень і банк іноземним капіталом ОТП БАНК - 1,734 млрд гривень.