Прибуток українських банків впав у 2,5 рази

За даними НБУ, доходи банків за січень-лютий 2021 року склали 35,089 млрд гривень, тоді роком раніше - 46,223 млрд гривень. Від'ємний результат від переоцінки і операцій купівлі-продажу склав -3,856 млрд гривень.

Витрати банків за січень-лютий 2021 року склали 28,598 млрд гривень, тоді у січні-лютому минулого року - 30,346 млрд гривень.