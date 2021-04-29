Прибыль украинских банков упала почти в 1,5 раза

По данным НБУ, доходы банков за январь-март 2021 года составили 55,471 млрд гривен, тогда годом ранее - 65,346 млрд гривен. Отрицательный результат от переоценки и операций купли-продажи составил -5,087 млрд гривен.

Расходы банков за январь-март 2021 года составили 44,536 млрд гривен, тогда в январе-марте прошлого года - 49,225 млрд гривен.